Luli confiesa que participará en programa de piqueros sin saber nadar

La conocida modelo Nicole “Luli” Moreno es parte de los 35 famosos que participarán en el nuevo programa de Chilevisión “Salta si puedes”, el que consiste en realizar saltos ornamentales de una altura de hasta diez metros, lo que ha complicado a la rubia, ya que según confesó a Publimetro “no sabe nadar”.

“La verdad es que ha sido un desafío tremendo para mí porque no sé nadar y la altura me da bastante miedo, pero siento que entrenando bien y haciéndole caso a los profesores que son profesionales yo creo que no voy a tener ningún problema”, señaló.

Según nos reveló la ex “Mundos Opuestos” lleva cerca de un mes entrenando y aunque todavía no aprende a nadar su mayor problema es la altura.

“Estoy entrenando hace un mes, pero a nadar me enseñaron un día, así que es imposible aprender, pero creo que ya con eso estoy, el tema ahora es la altura”, afirmó.

“Me da miedo, no me he tirado de más de tres metros, es un pánico”, explicó Nicole, que a pesar de sus limitaciones espera no ser menos que sus compañeros en el estelar de Chilevisión que este jueves mostró a todos sus participantes.

Paula Cruz S. // Publimetro Web