“Necesitamos pruebas de que la niña está bien”: el insólito y “perturbador” aviso que publicó en internet para vender un vestido de primera comunión

En internet se vende de todo y muchos de los oferentes se “rompen la cabeza” para mostrar sus productos y lograr pronto un comprador.

Sin embargo, un extraño anuncio en la página Wallapop, en la que se transan productos de segunda mano, se transformó en viral y desató una ola de comentarios.

“Necesitamos una prueba de que la niña está bien”, escribió un usuario de Twitter con una imagen en la que se ofrece un vestido de primera comunión de niña por 135 euros, pero de una forma insólita.

En la foto se ve a una pequeña posando con el vestido, pero de forma inexplicable tiene la cabeza tapada con una bolsa plástica de una marca de zapatos y alguien la sostiene detrás de ella.

Necesitamos un prueba de que la niña está bien pic.twitter.com/E8tcztS1tV — Screamin' J (@escartinni) May 8, 2018

La imagen generó un sinnúmero de comentarios y “teorías”. Muchos apuntan a que la niña está secuestrada, otros se preguntan por qué simplemente no le pusieron un emoticón a la cara de la menor y algunos no entienden por qué no taparon algunos retratos de la casa y el televisor sigue prendido.

El tuit suma casi 22 mil me gusta, más de 300 comentarios y más de 12 mil retuits.

Solo le falta un periódico del día y es una prueba de vida. — Jordi Guzmán (@Jordi_Guzz) May 8, 2018

*niña no incluida — An Ro Qui (@anorosoquintano) May 8, 2018

*cuelgan dedo de la niña en wallapop — Agustí Calbet (@AgustiCG) May 8, 2018

Pero las fotos del abuelo y del resto de la familia detrás y hasta a la de la tele no las tapan! 😂😂😂 — SostieneNatalia (@SostieneNatalia) May 8, 2018

y alguien sujetando la bolsa atrás! 🙈🙈🙈🙈 — KAKVS (@deporteieu) May 8, 2018

La que sujeta la bolsa es la dueña de "CARLA – Zapatos" 😂😂 cuñita ante la vitalidad del tuit… 😂😂 — Ρapa ΔbrahΔΜer (@PapaAbrahamer72) May 9, 2018

Jajaja jajaja que bueno! Increíble. O poner una foto de las q se hacen ese día de estudio. Y recortar su carita. Cada día me sorprende más el ser humano 😂😂 — SARA (@CONICRB) May 9, 2018

Carla, dame el vestido muy lentamente pic.twitter.com/n1wz0V2IJr — Dmg 💛🎗️💜 (@nenasub2) May 9, 2018

He escupido hasta la leche home!! Me parto…. esto no puede ser verdad…🤣 — Jo sóc jo (@lanenedereus) May 8, 2018