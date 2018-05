“Acá nadie se preocupará, a menos que se le haya volcado el vaso”: el épico manual sismológico para venezolanos en Chile que se transformó en viral

Igual todos tenemos un amigo que cuando siente que está temblando sale corriendo o se mete instintivamente bajo una mesa para evitar los riesgos, aunque el movimiento no supera los 2 Richter.

Pero en general los chilenos estamos acostumbrados a los movimientos telúricos, tanto así que lo primero que sucede tras un temblor es que las redes sociales se llenan de memes.

Sin embargo, los ciudadanos de otros países que han venido a instalarse al país y no están acostumbrados a que se les mueva el piso constantemente, tienen mucho que aprender sobre esta materia.

Por eso es que los ciudadanos venezolanos, crearon una especie de manual de ayuda para sus compatriotas, acerca de como proceder ante estas emergencias.

El resultado fue el épico “manual sismológico para venezolanos en Chile”, que da pistas de como nos comportamos cuando sentimos temblar.

“1 a 3 Richter – Absolutamente ninguna reacción: Los chilenos han mutado y son incapaces de sentir movimientos sísmicos tan suaves. Son algo así como los X-men del terremoto, a ninguno distrae”, comienza el texto escrito por @Betohernandez88.

“4 a 5 Richter – Ninguna reacción: El chileno sabe que está temblando, pero no va a interrumpir lo que está haciendo. Tampoco va a interrumpir lo que no está haciendo… cero importancia, mientras los venezolanos despavoridos pensamos que están locos”, agrega.

“6 Richter – El chileno dice “Ta temblando”: Usted creerá que es el fin del mundo, pero no pasa nada, no se le ocurra salir, que es mucho más peligroso. Quédese tranquilo, mire al chileno con atención y espere, espere….. espere”.

“7 Richter – El chileno dice “Ta fuerte la weá”: Ya podemos empezar a hablar de terremoto. En otros países sería un cataclismo total, pero acá las construcciones aguantan (y las que no, ya se cayeron con los otros terremotos en el pasado). si Podemos Contratar un buen psicólogo para el estrés post traumático, la dura (en serio), porque acá nadie se preocupará, a menos que se le haya volcado el vaso”, sigue.

“8 Richter – El chileno dice “¡CSM!” (buscar significado de esta abreviatura): Afírmese porque si no, se va a caer al suelo. Haga exactamente lo mismo que el chileno: no llore y menos gritar. Es muy probable que no pase nada…y si se cae la weá, al otro día la paramos y aquí no pasó ná”.

“9 Richter – El chileno está rezando (y eso que no cree en ninguna weá): La mansaca. Ahora sí que es el fin del mundo en serio, el Apocalipsis. Si usted cree en algo, rece. Si no, piense en sus seres queridos porque todo ha llegado a su fin…y mañana a empezar de nuevo”, concluye.