Sí, los tuiteros tienen corazón: compartió la "injusta" historia de abuelo que escribió libro y no había vendido ninguna copia y lo transformó en “súper ventas”

Muchas veces hemos leído, en el mismo Twitter, como la gente se queja de que quienes usan la red social para plasmar sus pensamientos están llenos de odio y no son ningún aporte para la sociedad.

Una dura crítica que cada cierto tiempo reaparece, pero que a veces logra ser refutada por un simple post, de un desconocido que termina transformándose en una cadena de favores que le cambia la vida a otra persona.

Eso fue lo que hizo el español @LSunshine cuando compartió la historia de como conoció a un abuelo de 82 años que había decidido escribir un libro para contar su vida, del que no había logrado vender ninguna copia.

Hace un par de días leyendo twitter vi a @JotaMerrick comentando que había conocido a Emilio. Un hombre que se encontró en la feria del libro de Almería. @JotaMerrick decía que Emilio había escrito un libro sobre su vida y que no había vendido nada.

El tuitero contó que tras encontrarse la reseña en Twitter del texto “El mundo visto a los 80” de Emilio Ortega, se contactó con la editorial para saber donde adquirir una copia.

La respuesta lo asombró, porque fue el mismo autor quien incluso le dio su teléfono para que lo contactara y le diera su dirección para entregárselo.

Después de eso comenzaron a hablar, según su relato y tras horas de conocer al autor decidió compartir un link y los lugares desde donde se podía comprar el libro.

Emilio me agradecía muchas veces el interés que mostraba por él y le prometí que iba a hacer un hilo a ver si tenía alguna otra compra. Por lo que me ha contado, está deseando que alguien más lea su libro. En todo momento me pedía disculpas si me ofendía por algún comentario

“Emilio me agradecía muchas veces el interés que mostraba por él y le prometí que iba a hacer un hilo a ver si tenía alguna otra compra. Por lo que me ha contado, está deseando que alguien más lea su libro. En todo momento me pedía disculpas si me ofendía por algún comentario”, dice en el hilo de tuits que realizó.

Su primer post ya acumula más de 12 mil comentarios y cientos de solicitudes para saber si el libro se puede comprar desde Chile, Alemania, Argentina y otros lugares del planeta.

Después de los comentarios y de transformar al abuelo en “súper ventas”, el usuario de Twitter no cabía en su felicidad y se lo hizo saber a cada uno de los comentarios que habían comprado el libro. “Estoy muy contento de la reacción de la gente, la verdad. Muchas gracias!”.