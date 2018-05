“¿Ven que todos los días se puede ser un poco más pelotudo?”: compró un hervidor, fue a reclamar porque faltaba la base y terminó haciendo el ridículo

Hay que reconocerlo. Los chilenos, bueno, la mayoría, nunca lee las instrucciones de los productos electrónicos que compran y los empezamos a usar como nosotros “creemos” que funcionan.

Eso te puede llevar a cometer ciertos “errores” que pueden llegar a costarte más de una vergüenza.

Eso le pasó a un usuario de Twitter que compró un hervidor para la oficina, pero cuando lo sacó de la caja se encontró con una “sorpresa”.

“Vi que no venía la base, así que fui a cambiarlo”, contó en su tuit, demostrando su “furia” por la falla en un producto nuevo, sin embargo, al estar frente a la vendedora terminó haciendo el ridículo.

“Todo para que la señora que me atendió me dijera que lo que buscaba estaba ahí mismo dentro del hervidor. Ven que todos los días se puede ser un poco más pelotudo??”, sentenció tras mostrar su tonto error.

Fui a comprar un hervidor para la ofi, cuando abrí la caja, vi que no venía la base, así que fui a cambiarlo, todo para que la señora que me atendió me dijera que lo que buscaba estaba ahí mismo dentro del hervidor. Ven que todos los días se puede ser un poco más pelotudo?? pic.twitter.com/KZ5Keqqk49

— ' (@_chudox_) May 10, 2018