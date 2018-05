No todo lo que brilla es oro: eligió el hotel para sus vacaciones por su grandiosa piscina pero se llevó la peor decepción de su vida

La historia de Jenny Kershaw se puede resumir con el meme de “expectativa-realidad”, todo por elegir el hotel en el que pasaría sus vacaciones en Vietnam mirando fotos en internet.

La mujer compartió su mala suerte en Twitter donde reveló como se engañó al escoger el recinto para hospedarse en una plataforma de internet y pensar que la maravillosa piscina era una realidad.

Sin embargo, cuando llegó a sus idílicas vacaciones despertó de golpe al descubrir que en realidad la piscina cristalina y de aguas infinitas con la que había soñado era prácticamente una tina de gran tamaño.

Our hotel pool in Vietnam…booking.com VS reality 😂🤣😂 we’ve been done there pic.twitter.com/lElDjxzFwd

— Jenny Kershaw (@jennykershawx) May 12, 2018