Terror y pánico en pleno vuelo: estalló un parabrisas de la cabina y el copiloto casi fue succionado fuera del avión

Verdaderos minutos de terror vivieron los tripulantes de un vuelo de Sichuan Airlines que iba desde Chongquin a Lhasa luego de que estallara un parabrisas de la cabina y el copiloto de la nave casi fuera succionado fuera del avión.

Cuando estaban a 32 mil pies de altura, los tripulantes escucharon un ruido ensordecedor y pronto comenzaron a luchar pos sus vidas.

La cabina experimentó una baja de presión y temperatura y de pronto el piloto vio como su compañero estaba siendo “succionado” por la venta, detalla Mirror.

El copiloto llegó a tener la mitad de su cuerpo fuera del avión, sin embargo el cinturón de seguridad le salvó la vida, ya que impidió que este saliera expulsado de la nave.

“Todo en la cabina estaba flotando en el aire. La mayoría del equipo no funcionaba bien y no podía escuchar la radio. El avión temblaba tanto que no podía leer los indicadores”, dijo el capitán Liu Chuanjian.

before emergency decent due to the high terrain (many peaks around over 7km high). The flight landed in Chengdu safely. All passengers were safe. Only such incident happened to BA5390 flight in 1990. Cheers for the crew! pic.twitter.com/Zj7X0bwINJ

— Xin Gou (@chineseflyer) May 14, 2018