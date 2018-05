Pakistán: Su padre y sus hermanos le sacaron los ojos con una cuchara porque quería casarse con la mujer con la que mantenía una relación

Abdul Baqi llevaba un buen tiempo saliendo con una joven por lo que decidió contarle a su padre que estaba en sus planes contraer matrimonio.

El sujeto de 22 años nunca pensó que eso iba a desatar la furia de buena parte de su familia y que terminaría sufriendo una brutal tortura.

Apenas tres horas después de contar sus aspiraciones, su progenitor, junto a cuatro de sus hermanos, lo tomaron a la fuerza y lo metieron en una habitación de la casa en que vivían en la provincia de Balochistán en Pakistán, indica The Sun.

Abdul fue atado de pies y manos a una cama. Un par de hermanos le agarraron la cabeza, mientras los otros dos evitaban que su madre pudiera ayudarlo.

En medio de los gritos del joven, Dost Muhammmad, su padre de 70 años, tomó una cuchara y con la parte posterior le sacó los dos globos oculares y luego procedió a cortar las venas con un cuchillo.

Luego de quedar ciego, Abdul les suplicó que por favor lo mataran, sin embargo le respondieron que no, porque querían que su caso “fuera un ejemplo para los otros jóvenes del pueblo”.

Finalmente, el joven fue trasladado al hospital por sus otros hermanos que no se encontraban en casa y que no sabían del acto criminal, pero los doctores no pudieron hacer nada, ya que estaba todo perdido y le dijeron que iba a quedar ciego de por vida.

El padre y dos hermanos ya fueron detenidos, mientras los otros dos se encuentran prófugos.