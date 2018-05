Hace cuatro meses se preparaba para un triatlón y hoy busca dinero para prótesis luego de sufrir la amputación de brazos y piernas

Davide Morana tiene 24 años y hasta hace sólo 4 meses era un joven que dedicaba su tiempo a estudiar, trabajar y hacer deporte. Incluso, se estaba preparando para un triatlón.

Sin embargo todo cambio de un momento a otro. El joven italiano, que llevaba unos años viviendo en España, se sintió mal a mediados de enero y fue a urgencias al hospital.

Tras esperar 6 horas, finalmente fue atendido y luego de algunos exámenes se fue a su casa diagnosticado con gripe. Ahí la fiebre le subió a 39º y comenzó con vómitos.

Cuando despertó a la mañana siguiente seguía sintiéndose fatal, y en la cara y en los pies le aparecieron unas manchas entre cafés y rosadas.

Otra vez el joven llegó a urgencias y cuando los médicos lo vieron empezaron las carreras para todos lados. Davide tenía meningitis bacteriana, comenzó a sufrir terribles dolores, en pocas horas tenía una falla multiorgánica y las probabilidades de que sobreviviera eran casi nulas.

Debido a un shock séptico, los médicos tuvieron que amputarle piernas y brazos. De forma increíble el joven se recuperó, y luego de 87 días finalmente dejó el hospital para enfrentar su nueva vida.

Pese a todo, el joven no puede “ser negativo” y agradece el estar vivo, y broma constantemente con sus familiares diciendo ''hoy he dormido a pierna suelta'' o ''te daría un apretón de manos pero no me quedan”.

Ahora, sus amigos iniciaron una campaña y crearon una página web para juntar dinero y poder comprar las cuatro prótesis que Davide necesita para que vuelva a tener una vida parecida a la que tenía antes de la enfermedad.