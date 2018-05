“Felicidades niña, es enorme”: les envió a su familia y amigos una foto de su anillo de compromiso pero ellos descubrieron un peculiar detalle

“Esta crisis es brutal… pero es buena”: renuncia de obispos genera ola de reacciones en Twitter

Estaba tan feliz por el anillo que le había regalado su novio para pedirle matrimonio, que decidió compartir su alegría con sus amigos y su familia, con una foto.

Sin embargo, nunca notó el particular detalle de la imagen captada gracias a la aplicación de iPhone “Live Photo”, que obtiene imágenes en movimiento de tres segundos.

Los amigos y familia de la joven de California si se dieron cuenta del detalle, en el que aparece el pene de su novio robando cámara.

“Felicitaciones amiga, es enorme” le respondió una de sus amigas, quien decidió compartir la divertida situación en Twitter.

La foto fue retuiteada por más de 5,7 millones de personas quienes no pararon de burlarse del particular error. Aunque ya no se puede ver en Live Photo en las redes.