Su travesía lo transformó en el nuevo “héroe” de Escocia: manejó más de 500 kilómetros para comprar su sidra favorita y evadir ley que sube el precio al alcohol

A partir del martes 1 de mayo, los minoristas de Escocia deben cobrar al menos 50 peniques (68 centavos de dólar) por unidad, lo que significa unos 70 por una botella de cerveza o 5 libras por una de vino. Más o menos 40.000 pesos chilenos por litro de alcohol.

Por eso la decisión de un joven de 29 años de viajar más de 500 kilómetros para comprar su sidra favorita en oferta, los transformó prácticamente en un “héroe” para sus conciudadanos.

Craig Mitchell tomó su vehículo y manejó desde Yoker, en Glasgow, hasta Carlisle en el norte de Inglaterra por su querida “Hawksridge”.

El joven compartió parte de su travesía en Twitter, donde se transformó en viral, por obtener 50 botellas de su licor favorito.

“No nos pueden quitar el alcohol. Acabo de cruzar la frontera t escribí ASDA en mi teléfono”, comentó tras regresar a Escocia.

“Mi compañero Peter me dijo que no me preocupe por el espacio para guardarlo porque me podía prestar su garage”.

Sin embargo, no todos valoraron su iniciativa, pues algunos descubrieron que en realidad si se sumaba el gasto por combustible, el joven terminó pagando por cada botella de sidra mucho más de lo que podría haber pagado en el negocio cercano a su casa.