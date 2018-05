Fue a disfrutar con su hija y terminó protagonizando polémico video: policía golpeó en la cabeza a joven en bikini en una playa de Estados Unidos

Un impactante registro captado en una playa de Nueva Jersey, ha desatado una fuerte polémica en Estados Unidos, en un nuevo caso de brutalidad policial.

Todo ocurrió en el Memorial Day, cuando efectivos de Wildwood hicieron una ronda por la zona de playa para controlar que los visitantes o estuvieran realizando alguna clase de desorden.

Los uniformados llegaron donde Emily Weinman una joven de 20 años, quien compartió lo ocurrido en su cuenta de Facebook.

La joven se encontraba con su hija de 18 meses en la playa y ahora enfrenta múltiples cargos, incluidos agresión a un oficial y resistirse al arresto.

Según el relato de Emily, todo se salió de control cuando le preguntaron si tenía algo de alcohol en sus pertenencias -en Estados Unidos está prohibido tomar antes de los 21 años- para luego realizarse una alcoholemia que salió negativa.

Sin embargo, los efectivos se quedaron cerca suyo ante lo que la joven les preguntó si no tenían algo mejor que hacer. Ante eso uno de los policías le dijo que la arrestaría por insolencia.

“Comenzó a decirme que me iba a arrestar y caminó hacia mí para poberme las esposas. Yo con cuidado caminaba hacia atrás (manteniéndose frente a él) y grité hacia el padre de mi hija”, escribió la joven.

“Me tropecé y caí y el policía se tiró al suelo y empujó mi cara sobre la arena”, dijo.

La polémica se generó porque en el registro se ve como el efectivo la golpea en la cabeza.

“Sé que debí darle mi nombre, pero estaba asustada”, dijo la víctima haciendo un mea culpa.

BREAKING – Wildwood Police issue following statement about police altercation on the beach. Emily Weinman, seen being punched by an officer, has been charged with aggravated assault on an officer and other counts. @CBSPhilly pic.twitter.com/oSu2TgFXYT

— Joe Holden (@JoeHoldenCBS3) May 27, 2018