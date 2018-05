Quién es el “hombre araña” de París: la historia del inmigrante que trepó cuatro pisos para salvar a niño de caer al vacío

Su hazaña quedó registrada en las cámaras de los celulares de quienes miraban con temor como un niño colgaba del balcón del cuarto piso en un edificio en parís.

Millones de personas vieron cómo escaló en pocos segundos los pisos que lo separaban del suelo para rescatar al menor y convertirse en un héroe.

Pero quién es el “hombre araña”. Su nombre es Mamoudou Gassama, de 22 años, un inmigrante de Mali que tras reunirse con el presidente de Francia, Emamanuel Macron, recibirá la nacionalidad de ese país por su desinteresado gesto.

El hecho ocurrido el sábado, mantuvo en vilo a quienes miraban lo que ocurría, y sorprendió a los rescatistas que atendieron la emergencia. “Por suerte había alguien con buen estado físico y que tuvo el valor de ir a buscar al niño”, dijeron los bomberos.

Avec M. GASSAMA qui a sauvé samedi la vie d’un enfant en escaladant 4 étages à mains nues. Je lui ai annoncé qu’en reconnaissance de cet acte héroïque il allait être régularisé dans les plus brefs délais, et que la brigade des sapeurs-pompiers de Paris était prête à l’accueillir. pic.twitter.com/xMpFlP1UFe — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 28, 2018

Después de su osado acto, Gassama fue entrevistado por los medios locales y contó todos los detalles de lo ocurrido.

“Vi mucha gente gritando y los autos sonaban sus bocinas”. “Subí así y, gracias a Dios, lo salvé”, dijo.

“Tuve miedo cuando salvé al niño y después fuimos al salón y me puse a temblar, ya no lograba mantenerme en pie, me tuve que sentar”, agregó en su relato.