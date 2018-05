“Eso no lo hace ni el negro del Whatsapp”: tuiteó el aviso más extraño que se puede encontrar en un baño y las redes enloquecieron

Regularmente en las redes sociales vemos publicaciones con extrañas prohibiciones en distintas partes del mundo, pero la última que se viralizó es sencillamente impensada y físicamente imposible.

Un usuario de Twitter compartió la imagen que se encontró en un baño, en el que se señala que se prohíbe orinar de una forma que todavía muchos se están preguntado si hay algún mago que pueda realizarla.

no se puede hacer nada ya colega pic.twitter.com/laNqBNIhlM

El tuit se volvió viral sumando más de 47 mil me gusta y casi 23 mil retuits.

Además una serie de comentarios, teorías y otros carteles fueron parte de muchas insólitas respuestas.

Eso no lo hace ni el negro del whatsapp. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂

— el Pizca (@Cesar_Asecas) May 27, 2018

estoy buscando en mi cabeza los cálculos de la trayectoria y no me dan es que no se puede escúchame vaya proeza

— мэри. ☭ (@starkewelle) May 27, 2018