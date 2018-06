"Quería abrazarlo, es mi héroe": mujer llama al delivery de KFC y pide pollo crispy solo para que el repartidor entrará a la casa a matar una araña

Demi Sweeney, una estudiante de criminología de 22 años de la Universidad de Bournemouth, llevaba varios minutos asustada en la habitación que comparte en el mencionado recinto.

Esto debido a que una araña se encontraba en el lugar y estaba parado cerca de la puerta, por lo que ni siquiera podía arrancar despavorida ya que le tiene terror a los arácnidos.

Ante esto, comenzó a llamar a algunos de sus amigos por si podían ir a matarla, pero todos estaban ocupados y ella seguía paralizada, según consigna The Mirror.

Hasta que uno de ellos le dio una singular idea: "¿Por qué no llamas a un delivery y así le pides al repartidor que la mate?".

La joven quedó fascinada con la idea ya que lo único que quería era que alguien liquidara a la araña, así que agarró el teléfono, llamó a KFC y pidió pollo crispy. A los 20 minutos, llegó la entrega y el sujeto ingresó a la habitación y puso fin a la existencia del arácnido.

My fear of spiders was taken to a whole new level today in which I ordered food in a hope that the delivery driver would remove the spider..

Joe @Deliveroo @DeliverooHelp you are an actual LIFESAVER 🙌🏼 pic.twitter.com/YnkQhqhhWW

— Demi (@demiswn) May 30, 2018