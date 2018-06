“Necesito dinero para una nueva estrella de la muerte”: el épico recital callejero de Darth Vader en Australia

A veces los superhéroes, en este caso un súper villano, deben diversificarse porque los recursos obtenidos en las películas no les son suficientes, y en especial si lo que quieres es reconstruir la “estrella de la muerte”.

Por lo menos así se ve en el letrero del Darth Vader que se luce en las calles de Melbourne, Australia, interpretando en bajo la canción “Killing in te hane” de Rage Against the Machine.

El video compartido por Steve Powell en su cuenta de Facebook ya ha sido visto por más de 6 millones de personas que no pueden creer como el padre de Luke Skywalker debe tocar en la calle para vivir.