Regina George versión conflicto internacional: Israel usa a las “Chicas Pesadas” para “trolear” a Irán por Twitter

El lunes 3 de junio el líder supremo iraní ayatolá Ali Khamenei, publicó en su cuenta de Twitter una serie de mensajes que fueron considerados como una “amenaza bélica” a Israel.

“Nuestra postura en contra de Israel es la misma postura que siempre hemos tomado. Israel es un tumor canceroso maligno en la región de Asia occidental que debe ser eliminado y erradicado: es posible y sucederá. 7/31/91”, escribió en uno de ellos.

Fue en ese particularmente, que recibió una particular respuesta desde la embajada de Israel en Estados Unido, que en vez de caer en una discusión prefirió hacer lo que se hace en la red social, “trolear” al oponente.

De esta manera, la respuesta de la entidad fue un GIf de uno de los personajes principales de la película “Chicas Pesadas”.

El clip usado muestra a “Regina George” diciendo : “why are you so obsessed with me (por qué estás tan obsesionado conmigo?)”.

cabe mencionar que la película, escrita por la actriz Tina Fey, fue prohibida en la República Islámica, pero a los a los israelíes y sus partidarios les encantó el post, pues lo retuitearon más de 7 mil veces y le dieron más de 22 mil me gusta.