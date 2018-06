"Este no es un problema de bullying, sino de machismo": niña de 13 años fue basureada por sus compañeras por ir con short al colegio y dio épica respuesta en Facebook

"¿Por qué eres tan guarra?". "Eres una putilla". "¿No enseñas demasiado?". Esas tres frases recibió una menor de 13 años identificada como Jana por parte de sus propias compañeras luego que decidiera ir al colegio con short y una polera que dejaba a la vista su ombligo, debido al calor que hace en la ciudad española de Mallorca.

Sin embargo, pese a que ella se sentía bien y cómoda con dicha ropa, recibió una ola de comentarios de este tipo por parte de otras alumnas, algo que entristeció a la pequeña, por lo que decidió escribir un mensaje al respecto.

"Machismo no sólo es que un hombre pegue, viole o maltrate verbalmente a una mujer. El machismo es también recibir insultos por la medida de tu vestimenta y por haber sido juzgada por cuánta carne enseñas en opinión de otras mujeres", indicó la niña en un texto que fue subido por su padre a Facebook.

El hombre, identificado como Miguel Ángel Barrios, señaló al diario El Mundo sus pensamientos tras viralizarse el escrito de la adolescente.

"Este no es un problema de 'bullying', sino de machismo. Hemos hablado con el instituto, pero no para que actúen en el caso de mi hija, porque ella misma se defendió y no tiene ningún problema, sino para que lo tengan en cuenta a la hora de tratar el machismo con los alumnos", expresó.

"En casa hablamos mucho de la cuestión de género. Tenemos un hijo mayor, un varón de 17 años, y los cuatro nos encargamos por igual de todas las tareas domésticas, de forma equitativa", finalizó.

Mira la publicación: