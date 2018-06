Asombrosa y casi terrorífica: la impresionante foto de la lava del volcán Kilauea vista desde la Estación Espacial Internacional

El astronauta de la NASA Ricky Arnold tiene cada día una vista privilegiada de la Tierra desde la Estación Espacial Internacional y cada vez que puede comparte con los habitantes del planeta las impresionantes imágenes que puede captar desde la nave.

Esta vez fue el turno del volcán Kilauea, en una foto asombrosa y casi terrorífica de la lava que ha dejado la erupción que ya se extiende por casi dos meses y que ha afectado la vida de miles de personas en Hawaii.

"Los flujos de lava naranja color calabaza de #Kilauea brillan durante las horas previas al amanecer sobre el Océano Pacífico. #Hawai", escribió Arnold junto a la imagen.

No es la primera vez que se comparten fotos espaciales del volcán desde que entró en erupción, pero las anteriores fueron captadas por los satélites durante el día, lo que las hace menos espectaculares que la del astronauta.

The pumpkin orange lava flows of #Kilauea aglow during the predawn hours over the Pacific Ocean. #Hawaii pic.twitter.com/N9k8uVfn6n

— Ricky Arnold (@astro_ricky) June 20, 2018