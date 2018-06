Le faltaban menos de 30 láminas para completar el álbum del mundial cuando ocurrió la “tragedia”: su perro se lo “comió”

Cristina Vales lleva coleccionando los álbumes de los mundiales de fútbol desde 1994 y siempre se las ha arreglado para completarlos.

Como era de esperar, este año fue una de la primeras en adquirirlo y ya estaba muy cerca de conseguir todas las láminas, ya que le faltaban menos de 30.

Hace dos días, la joven volvió del trabajo y al entrar a su casa se encontró con una tragedia y un verdadero desastre.

Su perro Yoda no estaba ni ahí con Rusia 2018 y en un acto de rebeldía se “comió” el álbum y sólo encontró los restos.

Hola amigos, me ha sucedido una tragedia. Yoda se comió mi album del mundial en el cual me faltaban menos de 30 estampas. He decidido comprar uno nuevo porque los llevo coleccionando desde el 94. Así que si en su corazón está que me regalen de sus repetides se los agradecería. pic.twitter.com/2Hih6Ifqkt

— Cris Vales (@crisvales) June 20, 2018