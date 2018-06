"Quiero ver si una bala puede atravesar un libro": los impactantes últimos momentos antes del desenlace fatal

Pedro Ruiz, de 22 años, tenía el sueño de convertirse en un famoso youtuber y para esto planeo un peligroso video viral donde su novia, Monalisa Pérez (19), le disparaba a una enciclopedia que él tenía entre sus manos, el desenlace fue fatal.

"Quiero ver si una bala calibre 50 puede atravesar un libro", comentaba Ruiz en un video grabado el día de su muerte que este viernes fue liberado por el fiscal del condado de Norman, James Brue, a BuzzFeed News.

Sin saberlo, el joven predijo el resultado del truco para su canal de YouTube "Damitboy": "Si muero, estaré listo para Jesús. Probablemente no me acepte en las puertas nacaradas por lo estúpido que es esto. Pero tengo confianza de que mi novia llegará al libro y no a mí".

La novia, que estaba embarazada, se negaba a disparar a su pareja "Si te mato, lo que va a pasar en mi vida (…) Al igual que no, esto no está bien. No quiero ser responsable", le decía al joven youtuber.

"No lo harás. Mientras golpees el libro. Mientras golpees el libro, estarás bien. Vamos, la batería va a morir en eso. Acércate", insistía Ruiz.

Tras el fatal disparo se escucharon las últimas palabras del youtuber grabadas para el video: "para nena, detente. Babe".

El juicio

El joven murió en el lugar de la grabación, Minnesota (EEUU), producto de un disparo de bala que atravesó la enciclopedia y se incrustó en el pecho de la víctima.

"Estábamos haciendo un truco de YouTube y salió mal. Quería ver si podía disparar su arma en un libro y fue y le disparó, y todo está en la grabación. Dios mío, va a morir", dijo Perez al operador del 911.

Unos días más tarde, la pareja de la víctima fue acusada de homicidio en segundo grado por la muerte de Ruiz y finalmente a inicios de este año fue sentenciada a 180 días de cárcel.

