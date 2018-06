Meteorólogos advierten presencia de “sistema fuerte” que podría traer nieve a la R. Metropolitana el próximo fin de semana

Desde hace una semana el meteorólogo principal y gerente de previsión internacional de AccuWeather, Jason Nicholls, ha monitoreado un particular sistema frontal que llegaría a la zona central el fin de semana del 1 de julio, provocando lluvias y nevazones en la Región Metropolitana.

A través de su cuenta de Twitter, el meteorólogo ha dado cuenta del "sistema fuerte" que podría llegar a la zona central del país y que "traerá la posibilidad de lluvia y nieve a #Chile central alrededor del 1 de julio".

Si bien, Nicholls aclaró que "los niveles preliminares de nieve parecen estar alrededor de 2,000 metros", faltan días para confirmar que el pronóstico o varíe de alguna manera.

En cuanto a las lluvias, el experto sentenció que por ahora y según las cartas sinópticas que maneja, en Santiago caerían entre . Estimación de precipitación temprana para 15-30 mm de agua.

