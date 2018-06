¿Eso o Éso?: la épica, obtusa y viral pelea de concejala UDI de Colina con la RAE por un tilde

Todo comenzó por un post del periodista Daniel Matamala el 20 de junio en el que compartía en su cuenta de Twitter su editorial en CNN sobre caso La Polar: "Llegar y llevar". En ese minuto, la concejala UDI por Colina, Soledad Vial Cummins se sintió molesta porque solo se apuntaba a gente de derecha, por lo que pidió al periodista "deja de ser activista político de izquierda, y empieza a hacer periodismo".

Tras un pequeño debate con los seguidores de Matamala, en su tercera respuesta Vial escribió "No reflejan éso. Sólo reflejan tu simpatía por la izquierda. Éso".

Desde ese comentario se dio un intercambio de post entre el periodista y la concejala/periodista, utilizando nuevamente la palabra "éso". El uso de la palabra con tilde llevó a Matamala a responderle "Si va a seguir en esta discusión circular, acusando a todo el mundo de ser “de izquierda”, por favor al menos deje de escribir “eso” con tilde una y otra vez. Duelen los ojos. Gracias", tratando de zanjar la discusión.

Pero no quedó ahí, porque quienes estaban leyendo la polémica involucraron a la Real Academia de Lengua Española (RAE), quien trató de aclarar la situación.

#RAEconsultas Es incorrecto escribir «eso» con tilde. Los demostrativos neutros «esto», «eso», «aquello» no llevan tilde diacrítica porque siempre son pronombres y no pueden interpretarse como determinantes, por lo que no hay riesgo de ambigüedad.

— RAE (@RAEinforma) June 25, 2018