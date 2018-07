¿Qué tan borracha estaba?: mujer hizo notable descubrimiento en su vaso de cerveza y todos en las redes sociales enloquecieron

La pareidolia es un fenómeno psicológico que nos permite percibir un rostro, una figura humana o animal en lugares de lo más insospechados, tan insospechados como un vaso de cerveza.

Eso fue lo que vio una usuaria de Twitter en su vaso mientras tomaba, pero su paraidolia fue más allá porque la joven distinguió a un popular personaje de los dibujos animados: Scooby Doo.

“Soy la única que ve a Scooby Dos en mi vaso o es que estoy muy ebria”, escribió en su publicación junto a la foto que rápidamente se transformó en viral y que según los usuarios de la red social del pajarito que lo vieron en realidad era el perro animado.

Aunque acusaron a la dueña de la foto de editar digitalmente la imagen -y no podemos tampoco asegurar que sea real- los que la vieron aseguran que en realidad es Scooby y que empezarán a mirar con más atención sus vasos cuando tomen cerveza, para ver que es lo que descubren ellos.

Can you see Scooby Doo in my beer glass? pic.twitter.com/SV3WfkUONE — Sean O' Donovan (@henriksen1) July 2, 2018