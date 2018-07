Hizo las compras en el supermercado, se fue tranquilamente para su casa y dos semanas después se dio cuenta que había “robado” un auto

Una mujer de Ontario pasó una de las vergüenzas de su vida luego de “robar” un auto tras hacer las compras en el supermercado y darse cuenta dos semanas después.

Según datos entregados por el Servicio de Policía Comunitaria de Cornwall, la mujer, de la cual se reservó su identidad, llegó hasta un concesionario de autos y alquiló un nissan sentra negro.

Tras salir del lugar, se dirigió a un supermercado y luego de realizar las compras tomó el auto y regresó a su casa

En las mismas tareas estaba un hombre y cuando llegó al estacionamiento se encontró que su infiniti negro había desaparecido, por lo que hizo la denuncia a la policía.

Durante dos semanas la mujer usó el auto sin problemas y fue a devolverlo al concesionario, pero antes de entregarlo tenía varios reparos que hacerle a los empleados.

La mujer se quejó de lo descuidado que estaba el interior del vehículo y que además había un juego de palos de golf en el interior.

El gerente miró las llaves y se dio cuenta de que ese no era el vehículo que le habían arrendado y tras ver el auto le dejó en claro que estaba equivocada.

Tras ello, ambos comenzaron a hacer el recorrido que la mujer realizó tras dejar el concesionario y llegaron al lugar donde se había estacionado hace dos semanas antes de entrar al supermercado y ahí encontraron el nissan sentra negro.

El gerente, dijo que la mujer estaba entre “confundida y avergonzada” y que tras regresar al concesionario llamaron a la policía, la que les comunicó que el infiniti negro había sido reportado como robado hace exactamente dos semanas.

Finalmente, “todos” recibieron sus vehículos de vuelta y la historia tuvo un final “feliz y divertido”.

Todo este problema, y aunque parezca increíble, se produjo porque los dos autos tenían un “encendido sin llave”, lo que les permite a los conductores dar partida desde fuera del vehículo pulsando un botón, siempre y cuando en el interior esté un “llavero electrónico”.

Por lo mismo, la policía hizo un llamado a no dejarlos nunca en el vehículo mientras no hubiera alguien en su interior, ya que no se sabe quién podría “robarlo”.