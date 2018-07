"El perro que no corrió por su vida": conductora de TV se gana el odio de las redes sociales al confesar entre risas que había atropellado a perro callejero

Enojo y rabia entre sus seguidores fue lo que provocó la presentadora de la televisión mexicana, Eliza Valles, cuando decidió hacer un Facebook Live para confesar que había atropellado a un perro callejero.

“Atropellé a un perro. No fue mi culpa, bueno, sí fue mi culpa… Bueno, fue culpa del perro que no corrió por su vida”., comenzaba su declaración que desató una fuerte polémica, porque en ningún momento se mostró arrepentida, sino por el contrario, hizo el video entre carcajadas.

El video fue borrado de las redes sociales de Valles, aunque los medios mexicanos ya habían guardado una copia del video y lo han seguido reproduciendo.

“Me siento como una criminal, como una asesina que hizo algo malo y salió corriendo. Porque no me paré”, decía en el registro.

“Yo frene pero ya era muy tarde y el perro no corrió por su vida- dice entre risas- entonces fue muy triste, se lo aseguro que me siento una patana. Soy una mala persona, una persona inhumana, o algo así. Todavía oí cuando ladró de dolor cuando pasé por encima de él, no se si pasé con las llantas o con el esqueleto del coche”.

“Cuando lo vi por el retrovisor, me sentí muy feo, quiero decirle al perrito que lo siento, que no soy mala con los animales. No me gusta limpiar la caca de perro, [risas], y a veces no me gustan los perros latosos como el de un amigo, que chinga mucho al mío”, continuaba sin poder parar de reír.

Petición de sus fanáticos

A través de la plataforma Change.org sus ex seguidores iniciaron una campaña para que Valles deje de ser figura pública.

La petición busca reunir 15 mil firmas -ya lleva acumuladas más de 10 mil- y en ella exigen que deje de representar a la juventud en la televisión.

"Jóvenes como ella no pueden representarnos y mucho menos en televisión, queda claro que alguien que mata a un perro y no muestra señas de arrepentimiento y ademas lo publica en redes sociales, tiene muy poca moral, estudio y sentido común. La fama le quito el piso", dice en la plataforma.