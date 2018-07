"Vi cadáveres y autos quemados": los desgarradores testimonios de los sobrevivientes de los incendios forestales en Grecia

“Mati ya no existe. Vi cadáveres, coches quemados. Me siento afortunada de estar viva”, declaraba una mujer a Skai TV, luego de escapar milagrosamente de los incendios forestales que afectan a Grecia y que han dejado al menos 50 personas fallecidas.

Las llamas siguen asolando zonas turísticas costeras próximas a la capital de Grecia, calcinando viviendas, autos y bosques. Las autoridades aumentaron este martes el conteo de víctimas mortales tras el hallazgo de 26 personas, los que serían miembros de una misma familia.

Los turistas y residentes debieron huir hacia la costa tratando de escapar de las feroces llamas y del asfixiante humo, mientras las autoridades trabajaban a toda marcha para evacuar a más de 700 personas por mar durante la noche, según detalló Nektarios Santorinios, viceministro de Marina Mercante, el departamento responsable de la guardia costera.

Los sobrevivientes

“Todo sucedió en segundos”, señaló Andreaas Passios, uno de los sobrevivientes que vive cerca de un complejo playero que quedó totalmente calcinado. “Agarré una toalla de playa. Me salvo la vida. La empapé, agarré a mi esposa y corrimos hacia el mar”.

Passios dijo que él y su esposa estuvieron cerca del agua durante dos horas: “Era increíble. Las bombonas de gas explotaban. Las piñas ardiendo volaban por todas partes”.

Cuando las llamas se apagaron, Spyros Hadjiandreou salió a buscar a sus seres queridos.

Getty

“Mi sobrina y mi primo se quedaban aquí de vacaciones. No sé si lo lograron”, apuntó. “No sé si están bien. No he tenido noticias de ellos”.

“Personalmente vi al menos 100 casas en llamas. Lo vi con mis ojos, es una catástrofe total”, agregó el alcalde del área de Rafina-Pikermi, Evangelos Bournous, al diario inglés The Guardian.

El jefe de la Cruz Roja griega, Nikos Economopoulos, contó a los medios locales que muchas de las víctimas “habían tratado de encontrar una ruta de escape, pero lamentablemente estas personas y sus hijos no llegaron a tiempo”.

Incendios forestales

Los dos mayores incendios -uno a 30 kilómetros al noreste de Atenas, cerca de Rafina, y el otro a 50 kilómetros al oeste de la capital, en Kineta- comenzaron el lunes en un clima seco y cálido.

Las llamas han sido avivadas por vientos huracanados que cambiaban de dirección con frecuencia, lo que ha llevado a los incendios a propagarse rápidamente a localidades costeras, impidendo la huida de los que estaban en sus casas o en sus autos, dijo la portavoz del departamento de bomberos, Stavroula Malliri.

En total, 715 personas fueron evacuadas de playas o desde la costa por buques de la marina, yates y barcos de pesca, agregó Tzanakopoulos, el vocero del gobierno. La guardia costera dijo que rescató a 19 personas en el mar, algunas de las cuales se habían lanzado al agua para escapar de las llamas.

Cabe mencionar que la guardia costera griega y barcos privados han rescatado a decenas de personas del mar, pero muchos continuan desaparecidos.