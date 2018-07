¿Mejor que el perro que habla chileno?: can interpreta famosa canción de Britney Spears y se convierte en viral

En 1998 "Monito" saltó a la fama luego que TVN lo diera a conocer a través de una nota que se emitió en 24 Horas. Allí se indicaba que el can oriundo de Quillota "hablaba", siendo recordado hasta el día de hoy como un video de culto a través de YouTube.

Pero "Riley", un perrito estadounidense, quiere ser la nueva estrella y desplazar al animal nacional de su sitial de honor, luego de no solamente ser capaz de emitir sonidos, sino que también de cantar. O mejor dicho, supuestamente "cantar".

Esto luego que Matthew Hardin subiera a Twitter un registro de su mascota en donde aparecería interpretando "Toxic", una de las canciones más famosas de Britney Spears.

"¿Eso solo me parece a mí, o Riley suena como si estuviera cantando 'Toxic' de Britney Spears?", escribió el hombre, el cual logró que su tuiteo se convirtiera en viral.

En tanto, la mayoría de los comentarios apoyan al sujeto, afirmando que en verdad escuchar que el can está cantando el tema de la cantante estadounidense.

Eso sí, para nosotros "Monito" sigue siendo el mejor de todos, así que lanzamos un "¡Atataaaa!" en honor a él.

Mira el video:

Is it just me or does Riley sound like he’s singing toxic by Britney Spears? pic.twitter.com/XT4us4ERYD

— matt (@matthardn) July 21, 2018