Rockero le salva la vida a una mujer en pleno concierto y se convierte en héroe inesperado tras asquerosa acción: escupirle cerveza en el ojo

El guitarrista de la banda Every Time I Die, Jordan Buckley, compartió una increíble historia en su cuenta de Twitter que se convirtió en viral debido al impacto que causó en las redes sociales.

Esto luego que en pleno concierto tomará cerveza y la escupiera al aire al público. Sin embargo, una mujer recibió en pleno ojo el chorro lanzado por el hombre, sintiendo que algún objeto se le quedó atascado en dicho lugar.

Ante esto, el músico le pidió en reiteradas ocasiones disculpas a la afectada, mientras en su interior se encontraba asustado pues ya veía que si ella sufría algún problema mayor, una millonaria demanda le podía caer encima.

Mientras tanto, la mujer fue al día siguiente al médico para ver qué era lo que pasaba en su ojo, pensando que podía tener una infección por culpa de la cerveza. La primera revisión indicó que no tenía ningún problema de ese tipo, pero los exámenes posteriores mostraron algo infinitamente mayor: tenía un tumor cerebral.

De esta manera, a los días fue intervenida quirúrgicamente. "El tumor fue detectado lo suficientemente temprano como para realizar una cirugía y extirparlo", sostuvo el guitarrista.

Tras salir del recinto asistencial, la mujer se contactó con el músico y le agradeció infinitamente, ya que si no era por el escupo cervecero jamás habría ido al médico.

"Si vienen a un espectáculo de Every Time I Die, podría salvarles la vida", bromeó en tanto Buckley, por lo que seguramente repetirá la acción en el escenario. Quizás nuevamente resulte algo positivo de eso.

A lady came up to me and said “I saw you guys a little bit ago, and you spit beer in the air, and I was in front and some got in my eye.” I apologized. Said our shows get wacky, never know what’s gonna happen. I was probably just trying to mimic someone way cooler than me…

— jordan buckley (@JordanETID) July 21, 2018