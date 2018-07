"Bórrenme la deuda del CAE y me rajo con chelas": las peticiones a los hackers que filtraron datos de tarjetas de crédito en redes sociales

Revuelo en redes sociales causó la filtración de los datos de las tarjetas de créditos de miles de personas, hecho que fue adjudicado por el grupo de hackers TheShadowBrokers.

Ante esta situación, los bancos bloquearon las tarjetas de los clientes que se vieron afectados por este hecho, mientras que el ministro de Hacienda Felipe Larraín aseguró que "este robo no ocurrió en el sistema bancario y, hasta ahora, no ha habido uso fraudulento de esta información".

Sin embargo, los usuarios de Twitter siguen comentando esta situación pese a los llamados a la calma a la población, escribiéndole directamente al grupo de hackers. Eso sí, no para reclamarles debido a la filtración, sino para efectuarles diversas peticiones.

En ese sentido, el pedido que se repite mayormente es bastante claro: borrar la deuda del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Mira algunos de los tuiteos:

friends @theshadowbrokers of please if they want to do good, eliminate the CAE database that is abusive and a scam

— Runa Blanca (@Ricardo72415547) July 26, 2018