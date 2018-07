Fue al Monticello, apostó $5.500 y jugó sólo una mano de póker: mujer gana más de $450 millones con jugada casi imposible

Felicitamos a nuestra ganadora del Pozo Acumulado de $454 millones, quien apostando $5.000 en su primera mano después de sentarse entre los dos jugadores de la mesa recibió Escalera Real de Trébol ¡Felicitamos a nuestra nueva Afortunada Monticello! Pueden leer la historia completa en @lungram

