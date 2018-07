Detienen a madre acusada de asesinar a su bebé en Peñalolén: estado en Facebook tenía en alerta a sus familiares

Un bebé de un año y seis meses fue asesinado el sábado en la comuna de Peñalolén luego tras las heridas recibidas con un arma blanca.

De acuerdo a los primeros antecedentes, la abuela del menor declaró a Carabineros que la madre del lactante anunció en redes sociales que se quitaría la vida y que mataría a su hijo, por lo que acudió al hogar de la mujer encontrando a ambos con lesiones cortopunzantes.

El mayor Jorge Hidalgo, de la cuarta comisaría de Peñalolén, señaló que al pequeño"le habían propinado tres heridas cortantes y penetrantes en la región torácica y en la región anterior de la garganta", mientras que su madre también tenía lesiones del mismo tipo.

La madre del menor, identificada como Kimberly Medina (24), fue llevada junto a su fallecido hijo al hospital Luis Tisné, en donde se encuentra fuera de riesgo vital, siendo detenida a la espera de su audiencia esta jornada, donde será acusada de parricidio.

Posteo en Facebook

De acuerdo al mayor Hidalgo, la abuela del lactante se enteró mediante amistades de un supuesto posteo en Facebook de Medina.

"La abuela es alertada minutos antes por amistades mediante redes sociales, porque la madre, en este caso la detenida, sube a Facebook el estado de lo que está realizando", indicó el oficial.

Este es parte del mensaje en la mencionada red social que figura en el perfil de Medina:

"Hoy sábado 28 de julio mi vida junto a la de mi hijo menor Maximiliano terminan. Mi vida no tiene sentido. Estoy vacía por dentro. Siento que nadie me quiere y no tengo un norte ni un sur. Yo con mi hijo menor nos vamos de este mundo y no quiero dejarlo en esta vida de mierda. Rodeada de gente alcohólica y drogadicta".

"Soy una loca de mierda que ya nadie quiere mi amistad y mi vida esta vacía, sin emociones sin aventuras. Sólo yo con dos hijos, mantenida por mi mamá. Eso es fome".

"El príncipe azul no existe y lo encontré y se fue. Ya me dejó y no me quiere, mas cuida a mi hijo Nico, por favor, y sé y demuestra el papá que siempre quisiste ser. Eres y siempre serás el amor de mi vida. Pero el que fuiste, no el que eres ahora. Un beso y un abrazo. Recuérdenme no con tristeza, lo siento mucho".