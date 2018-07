Estrella de la WWE es internado de urgencia tras intentar quitarse la vida

Brian Christopher Lawler, más conocido como "Grand Master Sexay", fue un luchador de la WWE que vivió momentos de gloria hace unos años atrás cuando era campeón de la división de parejas.

Esto al formar parte de "Too Cool", en donde junto a Scotty Too Hotty y Rikishi eran de los favoritos del público durante la llamada Attitude Era.

Sin embargo, los momentos actuales no eran los mejores para el hijo de la leyenda de la WWE Jerry "The King" Lawler. El hombre de 46 años se encontraba en prisión tras ser arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol.

Por lo mismo, estaba recluido en Memphis cuando de acuerdo al portal TMZ Sports, el ex luchador intentó quitarse la vida la noche del sábado al ahorcarse en su celda.

Guardias del mencionado recinto hallaron a Lawler, siendo llevado de urgencia a un centro asistencial en donde se encontraría en estado grave.

Cabe mencionar que medios y periodistas que cubren el wrestling han informado el deceso del ex luchador, aunque todavía no existe una confirmación oficial.

One of the best things about Brian Christopher's WWE run was his wacky promos and @JRsBBQ poking fun at Jerry Lawler the entire time.

Rest in Peace, Grand Master Sexay. pic.twitter.com/sECm25VD3q

— PWP Nation (@PWPNation) July 29, 2018