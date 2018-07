Se llenó de ofertas laborales en sólo un día: la historia del hombre sin hogar que se paró a entregar su currículum en una esquina

David Casarez decidió que era el día para intentar cambiar su vida. Se paró del banco ubicado en una plaza en donde duerme en plena vía pública en la ciudad estadounidense de Mountain View y se puso la mejor vestimenta que tenía a la mano: camisa y corbata.

Tras esto, fue a una esquina de una importante avenida y se colocó un cartel gigantesco que decía la siguiente frase: "Sin hogar, tengo hambre de éxito. Tome un currículum".

Y la estrategia resultó perfecta. El pasado viernes fue el día que cambió la vida de Casarez tras convertirse en viral en redes sociales y ser entrevistado por el NY Post.

Eso si, la historia del hombre de 26 años no era tan terrible hasta hace un par de meses atrás. Obtuvo una licenciatura en sistemas de gestión de información en la A&M University. Posteriormente, logró un excelente trabajo como desarrollador web en General Motors, en donde obtenía un muy buen sueldo.

Pero sus deseos de éxito eran grandes, así que dejó todo para ir a Silicon Valley a buscar la gloria con su propia empresa tecnológica. Sin embargo, esto no resultó y en junio de este año quedó en la quiebra.

Incluso, antes de esto ya estaba teniendo problemas económicos, viviendo durante un año en su camioneta al no tener recursos para alquilar una vivienda.

"Nadie estaba contratando. Tuve una entrevista con Apple en enero, pero el trabajo se completó internamente", señaló Casarez.

Por lo mismo, solamente logró "pitutos" independientes para diseñar sitios web o logos de pequeños locales comerciales. Pero esto no era suficiente y hace un mes perdió su camioneta, por lo que lleva varios días durmiendo en la mencionada banca de su plaza.

El viernes sin embargo quiso dejar atrás todos los malos momentos y se puso su mejor ropa decidido a volver al mundo laboral. Por lo mismo no pedía dinero, solamente quería entregar su currículum.

"Fue básicamente un momento decisivo", resaltó el hombre. "Quería mantener mi cabeza en alto, seguir mirando hacia adelante y ver qué oportunidad vendría después. Estaba pensando que esta era como mi última parada. Si esto no funcionaba renunciaría a mi sueño ", agregó.

Llevaba algunos minutos con su cartel en plena vía pública cuando un conductor detuvo su vehículo y le habló a David, pidiéndole permiso para tomar una fotografía y darla a conocer en redes sociales. Jasmine Scofield era ese hombre, el cual recibió la venía de Casarez.

"Hoy vi a este joven indigente pidiendo que la gente lleve un currículum en lugar de pedir dinero ¡Por favor, RT para que podamos ayudar a David a salir!", escribió en Twitter.

Today I saw this young homeless man asking for people to take a resume rather than asking for money. If anyone in the Silicon Valley could help him out, that would be amazing. Please RT so we can help David out! pic.twitter.com/ewoE3PKFx7

