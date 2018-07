“No lo quise bajar porque debe tener frío”: el tierno gesto de chofer de micro del Maule con perrito callejero que derritió a Internet

Muchas veces nos hemos sorprendido cuando vamos a bordo del Transantiago de esos perros que suben al bus y se instalan como un pasajero más. Pero el caso de un callejero en el Maule está derritiendo el corazón de todos en las redes sociales, pero por la reacción del chofer de la micro.

El video que se transformó en viral fue compartido por En Línea Maule, y en el se ve como Cristhian decide dejar el asiento disponible para que el animal descanse, aunque ya llegó al terminal, solo porque el perrito tenía frío.

"Estoy en mi trabajo, me acabo de estacionar y en el sector donde trabajo subió un perrito detrás de un caballero, pensé que era de él y aquí lo tienen descansando -hola, le dice- está sentado, no lo quise bajar porque debe tener frío, estaba sentado durmiendo", relata en la grabación.

"Se los comparto por qué a mí me gustan los animales, no lo voy a echar para abajo, me da lo mismo lo que piense esa gente que dicen que los asientos se van a ensuciar y cosas así, hay gente que sube en este recorrido y ensucia de esa manera los asientos, bota papeles en el suelo, en cambio él descansa, disfruta de la vista", agrega.

"Tampoco lo voy a hacer bajar porque estamos lejos de donde él subió, se va a perder más aún así que lo voy a dejar acá arriba para que duerma", concluye.

Desinteresada acción

A través de los comentarios de la página de Facebook, el creador del clip agradeció los comentarios a su acción y aseguró que lo hizo para crear conciencia acerca de los problemas que viven los animales abandonados.

"Hola, soy Cristhian,el conductor y autor del vídeo,gracias a una amiga me enteré que también aparece aquí. Les quiero dar las gracias por sus lindos comentarios,sus agradecimientos y todo lo que me dicen por mensaje también. Lo hice con el fin de hacer conciencia a las personas,que nuestras mascotas también son parte de nuestra vida,son nuestra familia, y no adornos o complementos para nuestra casa. No se que más decir, sólo agradecer".

Los seguidores de la página le mostraron su admiración y agradecieron su noble y desinteresado gesto.