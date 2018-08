“Lo decimos porque la gente lo hace”: organismo de salud pública de EEUU pide no lavar ni reutilizar preservativos

Un particular e inusual llamado -que no ha dejado indiferente a nadie en el mundo- realizó el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos sobre el uso de los preservativos.

La entidad publicó en su cuenta de Twitter orientada a la prevención de enfermedades de transmisión sexual, una advertencia para que los usuarios de condones dejen de lavarlos y reutilizarlos.

El llamado generó en una primera instancia polémica, aunque se prestó para muchas bromas, por lo que la CDC debió aclarar que esta práctica es más común de lo que se piensa.

“Lo decimos porque la gente lo hace: no lave o reúne los condones. Use uno fresco por cada acto sexual”, dice el post publicado el pasad 23 de julio que ha sido ampliamente retuiteado.

We say it because people do it: Don't wash or reuse #condoms! Use a fresh one for each #sex act. https://t.co/o3SPayRf9m pic.twitter.com/AwkPqE9YMl

— CDC STD (@CDCSTD) July 23, 2018