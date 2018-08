Terraplanistas pierden importante batalla: Google Maps dejó de mostrar a la Tierra "plana" y la cambió por una esférica

Los "terraplanistas", aquellos que afirman que el Planeta Tierra es plano y no redondo, perdieron una importante batalla desde este ayer jueves en la tarde. Ello pues Google Maps dejó de mostrar al mundo en su versión 2D, donde se veían a los continentes "planos" al alejarse absolutamente de un punto, y ahora puso uno redondo.

Con esta nueva versión, cada vez que los usuarios se alejen de un punto (zoom out), comenzará a aparecer un planeta esférico que es el que los "terraplanistas" rechazan.

With 3D Globe Mode on Google Maps desktop, Greenland's projection is no longer the size of Africa.

Just zoom all the way out at https://t.co/mIZTya01K3 😎🌍 pic.twitter.com/CIkkS7It8d

— Google Maps (@googlemaps) August 2, 2018