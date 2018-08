Los enormes peligros detrás de la "milagrosa" dieta que está de moda a nivel mundial

El fisicoculturista Shawn Baker asegura que en su vida hay un antes y un después tras comenzar a seguirla, desapareciendo incluso la tendinitis que lo afectaba.

Por su parte, el sicólogo canadiense Jordan Peterson y su hija Mikhaila señalan que todos sus problemas de salud fueron reemplazados por un mejor estilo de vida. Ella por ejemplo relató a sus seguidores en redes sociales que la artritis que le provocaba molestia diariamente ya se esfumó por completo.

¿Y qué es lo tan maravilloso que le cambió la vida a estas personas? Una dieta 100% carnívora que se está poniendo de moda a nivel mundial.

Consumir este tipo de alimento ayuda, es cierto. Por un lado, las carnes rojas son una fuente de proteínas, de varias vitaminas y minerales. Además, quitan más el hambre que otro tipo de comidas.

Pero el hecho de consumir solamente carne genera también diversos problemas, por lo que la revista Popular Science se dedicó a analizar la mencionada dieta y alertó sobre los peligros que puede generar a sus seguidores.

Por ejemplo, la dieta carnívora no proporciona vitamina C, vitamina E ni folato ya que estos se obtienen de las verduras. Incluso, la vitamina K que si viene en las carnes, es desaprovechada al no estar esta en contacto con la E, por lo que tampoco cumple del todo su función.

Este tipo de alimentación tampoco da fibra, algo importante en las labores del sistema digestivo y que también ayuda al sistema inmune. Además, aumenta el colesterol en la sangre.

Cabe recordar además que la Organización Mundial de la Salud ya puso los ojos sobre las dietas carnívoras, y el 2015 en un estudio relacionaron el excesivo consumo de carne con el cáncer de colon y varios tipos de cáncer de próstata.

Por lo mismo, siempre lo aconsejable es visitar a un médico antes de iniciar una dieta, para así asegurarse de tener una alimentación balanceada.