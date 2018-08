"El mundo está mirando": la histórica discusión para descriminalizar el aborto en Argentina llegó al New York Times

La contratapa verde, un gancho y la frase "el mundo está mirando" forman parte del aviso de Amnistía Internacional que se tomó la edición internacional del diario estadounidense "The New Yok Times" como antesala a la votación que comienza el 8 de agosto en Argentina, donde el senado votará para aprobar o no la discrimalización del aborto.

La página apareció en las 134 ediciones que uno de los diarios más importantes de EEUU que se distribuyen en el mundo, tratando de recordar que "la criminalización de aborto solo lo transforma en inseguro y peligroso".

"Mañana, los Senadores de Argentina pueden cambiar la ley para mejor", agrega el aviso.

Cabe recordar que el pasado 15 de junio la Cámara de Diputados de ese país aprobó la despenalización del aborto hasta la semana 14 de gestación en una votación peleada, que se extendió durante 23 horas.

Publimetro Chile Aborto en Argentina: cómo es ahora y qué es lo que puede cambiar con la ley que tanto divide al país Este miércoles el Senado decide si aprueba o no una ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo. Te contamos qué tipo de abortos son legales hoy y qué cambiará si se sanciona la norma.

El futuro del proyecto es incierto en su siguiente paso porque hasta ahora los senadores que se oponen son mayoría. Sin embargo, quienes apoyan la ley aseguran que serán millones de personas en las calles pidiendo se de un paso en otorgar este derecho a las mujeres, y que la presión popular todavía puede jugar a favor.

En Argentina, el acceso al aborto es legal cuando la vida de la mujer o su salud está en peligro, o en caso de violación. Los abortos inseguros han sido la principal causa de muerte materna en el país durante los últimos 30 años.

Reacción mundial

Tras la aparición de la página en el New York Times, las redes sociales no se quedaron indiferentes y entregaron su apreciación sobre el inserto verde.

