Fue a funar a un abusador que había violado a dos niñas y la asesinaron de un balazo en la espalda

Melina Melody Mata no tuvo una vida fácil. Cuando apenas tenía 3 años su padre se suicidó y su madre formó luego pareja con otro hombre, Juan, quien fue su padrastro y abusó de ella, por lo que la ahora joven de 17 años tenía una especial preocupación por el tema.

Por eso, cuando se enteró que dos sobrinas de su suegra habían pasado lo que ella había sufrido, no dudó en sumarse a un grupo de personas y fue a funar al violador, señala Clarín.

“Yo voy a ir a pedir justicia porque fui abusada y mi mamá nunca me creyó”, le dijo a su suegra.

Sin embargo, ese acto de justicia terminó en tragedia, ya que mientras estaban frente a la casa del abusador, desde la vereda de enfrente, un sujeto disparó varias veces.

Las decenas de personas que estaban protestando corrieron despavoridas y a 150 metros del lugar Melina se desplomó en el piso. Había recibido un balazo en la espalda y no sobrevivió.

Un hombre de 25 años identificado como Ariel Galinde fue detenido. Vivía al frente y se cree que desde su casa salieron los disparos. Ahí encontraron “una vaina calibre .32 y cartuchos de escopeta”, detalla el medio transandino.

Según la investigación, Galinde no tenía vínculos con el abusador, pero se cree que este respondió luego de una mentira que había “lanzado” el violador.

El sujeto habría hecho una denuncia de que lo habían amenazado por teléfono y le dijeron que iban a quemar su casa, lo que habría alertado al resto de los vecinos ante “cualquier ataque”.

La historia de Melina conmovió a los argentinos, y la lucha porque su muerte no quede impune se transformó casi en un motivo de vida para su prima Antonela Escobar.

“Es muy fuerte todo esto, porque Meli murió cuando estaba intentando salvar a unas chicas de lo mismo que le había pasado a ella”, dijo la joven en el medio transandino.

Por redes sociales, Antonela constantemente está buscando justicia y aún no logra comprender el brutal acto.

“Está vez me toca de cerca porque es mi sangre, pero no cambia nada, mañana puede ser otra…, Sólo por clamar justicia fue víctima de una bala, ella quería salvar a esos niños que estaban siendo abusados constantemente por diferentes pederastas…, Tan solo me queda pintar todo con tu nombre y romper todo como quisiera que lo hagan si un día no vuelvo. Sos una guerrera y tu historia se va a conocer Melina Melody Mata…”, escribió en Facebook.