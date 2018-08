"Merecemos la independencia, creemos otro país": los alegatos y burlas de regionalistas en Twitter contra santiaguinos tras lluvia

Las lluvias se tomaron la noche del lunes y la madrugada del martes en Santiago, generando los mismos problemas de siempre: cortes de luz, semáforos apagados e inundaciones en diversos puntos de la capital.

Esta situación marcó la agenda pública de los medios esta mañana, algo que causó molestia en los habitantes de regiones, los cuales en el sur también se han visto afectados por precipitaciones, y de mayor intensidad que las registradas en la Región Metropolitana.

Por lo mismo, utilizaron las redes sociales para alegar y burlarse de los santiaguinos, a los que siempre tildan de escandalosos cuando se producen lluvias en esta zona del país.

Mira algunos de los tuiteos:

#Lluvia Hace falta un canal de tv en señal abierta, que no sea centralista, no haga escándalo solo por cosas que ocurren en santiago, que no llame expertos para explicar por que el gato meo, y llovio, pero cuando pasa afuera de santiago la vida es bella y nada pasa, todos bien.

— Filósofopensante (@Filosofopobre77) August 7, 2018