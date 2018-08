En el día internacional del gato: científicos confirman que ver videos de gatitos es bueno para la salud

Si buscas en Youtube "videos divertidos de gatos" la cantidad de registros y compilaciones de los mejores parecen ser infinitas, y en cada uno de ellos la cantidad de reproducciones no para de crecer diariamente.

La verdad es que son muchos los que -amantes de los felinos o no- no pueden contener las carcajadas ante algunos extraños comportamientos de estos animales que han acompañado a la humanidad por miles de años. Desde 2007 se han lanzado distintos estudios de ADN —como el de la revista Nature Ecology and Evolution, o el publicado por los Museos Nacionales de Escocia— donde se ha encontrado que los gatos no comenzaron su poderío durante los tiempos de los Egipcios, hace cuatro mil años, sino que desde los pueblos antiguos de Mesopotamia estos animales han tenido un papel relevante dentro de nuestra sociedad.

Pero volvamos al tema de los videos, porque también ha sido objeto de múltiples análisis científicos, el hecho de que las personas disfrutan viendo estos registros.

Según la Universidad de Indiana, este tipo de contenidos simplemente estimulan la energía y las emociones positivas al mismo tiempo que mantienen alejados los sentimientos negativos.

En esta línea, la profesora Jessica Gall Myrick, quien lideró la investigación, entrevistó a más de 6.500 personas para analizar cómo los videos de gatitos modificaba el estado de ánimo de quienes los veían.

En su trabajo concluyó que un alto porcentaje de los participantes mostraron un mayor nivel de energía, mejor humor, más empatía hacia los demás y una mayor predisposición para continuar con su trabajo tras una pequeña dosis de distracción felina.

Día internacional del gato

primero hay que aclarar una cosa, los gatos son los únicos animales que tienen dedicados tres días en la agenda mundial. El 8 de agosto fue fundado en 2002 por el Fondo Internacional para el Bienestas Animal (IFAW) y otros grupos de derechos de los animales.

También se les celebra el 29 de octubre, luego que Colleen Paige, una experta en el estilo de vida de mascotas, decidiera dedicarles ese día para promover el bienestar animal.

A ellos se suma el 20 de febrero, fecha establecida por los usuarios de Internet después de la muerte de Socks, el gato de la familia del expresidente de los Estados Unidos Bill Clinton. El gatito vivió junto a la familia presidencial entre 1993 y 2001 y y tuvo que ser sacrificado debido al cáncer que padecía.

Videos de gatitos

Pero cómo lo que nos importa es cuanto los felinos nos hacen felices, acá hay videos de gatitos.