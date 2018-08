Escobazos, puñetazos y zapatillas volando: la increíble batalla campal en peluquería por culpa de unas cejas mal depiladas

Una verdadera batalla campal ocurrió en una peluquería ubicada en Brooklyn en Nueva York luego que una clienta no quedara conforme con la depilación de cejas que le hicieron en el recinto.

Según informa el Washington Post, Christina Thomas (21) fue a hacerse una manicure y una depilación de cejas con cera a New Red Apple Nails el pasado viernes en la noche.

El problema fue que no le gustó el resultado de la última acción, por lo que se negó a dar su dinero cuando le cobraron por el servicio. "Señaló que no le gustaba y que no quería pagar por nada", expresó el dueño del local.

"Le dije 'siéntate, déjame llamar a la policía. Si la policía dice que te puedes ir, no vas a pagar nada. Si la policía dice que tienes que pagar la pedicura, entonces pagas la pedicura. Sin la depilación de cejas. No hay problema"", expresó el hombre.

Hasta allí, todo era una discusión. Sin embargo, la clienta y una acompañante, ambas afroamericanas, terminaron envueltas en una verdadera batalla campal con las trabajadoras del local, en su mayoría de origen asiático.

De acuerdo a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, una anónima persona apunta a las dos mujeres que alegaban por la depilación con el mango de una escoba. Segundos después, todos están empujándose y luego golpeándose con todo.

Escobazos, puñetazos, zapatillas volando y gritos. Todo esto se puede ver en el registro. Incluso, otra clienta que estaba en el lugar también grabó la pelea. "Mientras estaba en un salón de manicura, una mujer que se había hecho una depilación de cejas se negó a pagar y, entonces, estalló una batalla campal", escribió en redes sociales al dar a conocer la grabación.

Una de las personas que comentó su publicación la recriminó por no intentar frenar la pelea, recibiendo la siguiente respuesta de la autora del video: "No quiero arriesgarme a morir en mi cumpleaños o ir a la cárcel. Habían 10 asiáticos con armas".

Dos mujeres han sido arrestadas por la policía hasta el momento, una de las clientas y una de las trabajadoras del local. Mientras que siguen analizando la grabación y no descartan sumar nuevas detenciones.