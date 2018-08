Columna de Zita Pessagno: horóscopo y numerología del 13 al 19 de agosto

…Amigos esta es una semana en la que las energías van en aumento, hay mucha vibración de una Luna que va creciendo, y sobre todo al final de la semana se incrementa notablemente esa fuerza energética, mucha precaución porque puede suceder que las circunstancias nos jueguen malas pasadas y tengamos frente a nosotros pruebas que será inevitables tener que superar, recordemos que pueden darnos donde más nos afecte, pero no podemos permitir que lo negativo nos inunde, si debemos superar el obstáculo, aun sin ánimo ni fuerzas, pues hay que hacerlo, si permitimos que las fuerzas oscuras nos doblen la mano habremos perdido, y cuidado que parte de probarnos es también hacernos sentir lo solos que estamos, demostrarnos que realmente contamos solo con nosotros mismos, con mayor razón debemos doblegar nuestro desánimo y arremeter para alcanzar superar la prueba, somos artífices de nuestro propio destino, pero recordemos que eso no impide lleguen circunstancias que no queremos ni buscamos, sigamos adelante y que las buenas vibras llegue a cada una de las personas buenas que leen nuestro Horóscopo para quienes decretamos somos de utilidad y beneficio, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES (22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, semana en la que se vienen muchas posibilidades y cambios, con opciones interesantes a tomar en cuenta, no olvidemos que la rueda de la fortuna trae lo positivo y lo negativo, elijamos con criterio…al ser su carta anual “La Fuerza” les recomienda para esta semana no aplicar fuerza sino intelecto para mejor elegir…su Vibración Numerológica predice que si mantenemos el equilibrio podremos llegar a buen puerto…y sus Números para este período son (1, 2, 10, 11) y predicen que paso a paso alcanzamos el éxito…el Color que les corresponde esta semana es el (Amarillo) y les colabora estos días internamente para darnos Luz, y que se reforzará con su color anual (Azul) para proyectar frente a los demás Luminosidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

TAURO (20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, semana de mucha inseguridad que se acrecienta con una energía Lunar que nos presiona más de lo necesario, razón por la cual seamos pacientes con nosotros mismos y no permitamos las energías negativas nos manejen…al ser su carta anual “El Ermitaño” les recomienda para esta semana seguir en la búsqueda pero de la tranquilidad…su Vibración Numerológica predice que si estamos tranquilos llega la visión del mejor camino…y sus Números para este período son (9) y predicen que quien perversa inevitablemente alcanza…el Color que les corresponde esta semana es el (Azul) y les colabora estos días internamente para darnos Calma, y que se reforzará con su color anual (Amarillo) para proyectar frente a los demás que llegaremos a buen puerto, asíseráasísea, cariños…Zita&…

GÉMINIS (21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, no hay que perder la esperanza de que las cosas pueden cambiar, aunque lleguen pruebas difíciles no podemos permitir lo negativo nos gane…al ser su carta anual “El Mago” les recomienda para esta semana seguir luchando porque inevitablemente vamos a lograr nuestros objetivos…su Vibración Numerológica predice que alcanzamos él triunfo contra viento y marea…y sus Números para este período son (1, 8, 17) y predicen que no importa cuánto las energías negativas quieran trabar nuestro camino, si perseveramos logramos vencerlas y alcanzar nuestras metas…el Color que les corresponde esta semana es nuevamente el (Rojo) y les colabora estos días internamente para darnos Fuerza y Fortaleza, y que se reforzará con su color anual (Negro) para proyectar frente a los demás Triunfo, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CÁNCER (21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, cuando hemos querido hacer cambios es inevitable enfrentarnos a opciones, esta semana estamos frente a varias posibilidades para evaluar…al ser su carta anual “El Emperador” les recomienda para esta semana en calma analizar las posibilidades que se presentan…su Vibración Numerológica predice que la tentación está, lo importante es dilucidar qué es realmente lo mejor para uno…y sus Números para este período son (4, 6) y predicen que si hacemos lo que debemos siempre llega lo mejor para uno…el Color que les corresponde esta semana es el (Gris) y les colabora estos días internamente para hacernos ver el panorama real, y que se reforzará con su color anual (Marrón) para proyectar frente a los demás que tenemos una visión clara de la realidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LEO (23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, siempre es difícil recomenzar, pero si no nos queda otra pues debemos hacerlo, total echarnos a morir no es una opción válida…al ser su carta anual “El Juicio” les recomienda para esta semana rescatar lo mejor de lo pasado y seguir…su Vibración Numerológica predice que aunque sea sacrificado hay que continuar por el camino correcto…y sus Números para este período son (2, 3, 12, 20) y predicen que paso a paso alcanzamos metas, aunque a veces esos pasos cuesten…el Color que les corresponde esta semana es el (Cobre) y les colabora estos días internamente para darnos temple, y que se reforzará con su color anual (Verde) para proyectar frente a los demás Encanto, asíseráasísea, cariños…Zita&…

VIRGO (23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, cuando uno avanza con inseguridad es inevitable aparezcan las trabas y/o las elecciones que nos van a perjudicar…al ser su carta anual “El Papa” les recomienda para esta semana apelar a la razón para no volver a caer en elegir lo que no es bueno…su Vibración Numerológica predice que será un período movido y fuerte, paciencia…y sus Números para este período son (5, 7, 16) y predicen que habrá de todo en la semana, aunque cueste continuemos…el Color que les corresponde esta semana es el (Violeta) y les colabora estos días internamente para con esfuerzo lograr cambiar las cosas, y que se reforzará con su color anual (Dorado) para proyectar frente a los demás Sabiduría, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, serán vistos de manera muy agradable, con mucha simpatía serán acogidos, aprovechen esta instancia en su favor…al ser su carta anual “La Muerte” les recomienda para esta semana adaptarse de la mejor manera a los que la vida nos impone…su Vibración Numerológica predice que siempre hay que buscar la mejor solución, aunque esta quizás no sea la que quisiéramos…y sus Números para este período son (3, 4, 13) y predicen que será inevitable enfrentar un cambio, que sea para bien…el Color que les corresponde esta semana es el (Plateado) y les colabora estos días internamente para darnos Fortaleza, y que se reforzará con su color anual (Rojo) para proyectar frente a los demás Determinación, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ESCORPIÓN (23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, será una semana en la que podremos darnos en el gusto, superando inestabilidades de la semana anterior, quien persevera alcanza…al ser su carta anual “El Mundo” les recomienda para esta semana no dejarnos vencer e insistir hasta logremos lo que buscamos…su Vibración Numerológica predice que será una semana opuesta positivamente a la anterior…y sus Números para este período son (3, 21) y predicen que aunque cuesta se logra aquello que se quería…el Color que les corresponde esta semana es el (Verde) y les colabora estos días internamente para darnos tranquilidad, y que se reforzará con su color anual (Blanco) para proyectar frente a los demás Estabilidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

SAGITARIO (22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, dar oportunidades es algo maravilloso porque permite redimirse al errado y quizás sentirse mejor al dolido…al ser su carta anual “La Estrella” les recomienda para esta semana no perder la fe que las personas pueden rectificar positivamente…su Vibración Numerológica predice que las decisiones siempre son parte de una elección personal…y sus Números para este período son (5, 8, 17) y predicen que nunca hay que perder la esperanza de que las cosas pueden variar para mejor…el Color que les corresponde esta semana es el (Anaranjado) y les colabora estos días internamente para Animarnos a seguir, y que se reforzará con su color anual (Turquesa) para proyectar frente a los demás Alegría, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CAPRICORNIO (22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, recomenzar siempre implica un costo personal, no es fácil, pero para lograr alcanzar lo que buscamos hay que sacrificar más de algo…al ser su carta anual “La Torre” les recomienda para esta semana evaluar que hay que dejar de lado…su Vibración Numerológica predice que cuando tenemos la certeza de que perdemos y/o que ganamos podemos elegir mejor…y sus Números para este período son (2, 7, 11, 16) y predicen que será semana de extremos, o muy buenos o muy malos…el Color que les corresponde esta semana es el (Negro) y les colabora estos días internamente para ayudarnos a meditar correctamente, y que se reforzará con su color anual (Anaranjado) para proyectar frente a los demás Precisión, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ACUARIO (20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, buena semana para lograr pasar de solo pensar en algo a verlo que se concreta, la ayuda podría venir de ese equipo que deberíamos conformar…al ser su carta anual “La Templanza” les recomienda para esta semana tener paciencia y rescatar de cada cual lo mejor…su Vibración Numerológica predice que cuando cada uno está haciendo lo mejor todo fluye…y sus Números para este período son (1, 5, 10, 14, 19) y predicen que habrá mucho a que echarle mano, aprovechen esta buena semana…el Color que les corresponde esta semana es el (Azulino) y les colabora estos días internamente para darnos una Calma pero con Ánimo, y que se reforzará con su color anual (Celeste) para proyectar frente a los demás Transversalidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

PISCIS (19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, alcanzar lo que buscamos implica inevitablemente sacrificios previos, sin esfuerzo no se produce la misma satisfacción…al ser su carta anual “La Sacerdotisa” les recomienda para esta semana esperar hasta el final para publicar los logros alcanzados…su Vibración Numerológica predice que a veces es mejor hacer las cosas en silencio para guiar las energías al éxito…y sus Números para este período son (2, 7) y predicen que la prudencia será un buen aliado que ayuda a concretar nuestra meta…el Color que les corresponde esta semana es el (Turquesa) y les colabora estos días internamente para Motivarnos a culminar exitosamente, y que se reforzará con su color anual (Plateado) para proyectar frente a los demás Logros, asíseráasísea, cariños…Zita&…

…Decretemos en voz alta que este 2018 es un maravilloso año lleno de luz que guía nuestros pasos por caminos bondadosos, donde las buenas vibras llegan a cada uno de los seres buenos que hacen el bien para sí y para los demás, recibiendo protección y amor para ser felices, y recordar siempre que siendo buenos seres humanos, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…