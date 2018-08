Golpe policial en Arica: detienen a Bill Clinton y lo acusan de robo con violencia

Personal de la Policía de Investigaciones detuvo en Arica a Bill Clinton. No, no al ex presidente norteamericano que vino a comer completos a Chile, sino que a su clon dominicano.

El hombre había sido arrestado anteriormente en mayo de este año por robo en lugar habitado y ahora fue nuevamente apresado.

Esto luego de ser acusado de robo con violencia a una peluquera, delito que habría ocurrido en junio.

Biro #Arica detuvo a extranjero de nombre Bill Clinton. El dominicano quedó detenido por el delito de robo con violencia que afectó a una peluquera de la ciudad el pasado mes de junio. pic.twitter.com/uZiYpeFGJ1 — PDI_Arica (@PDI_Arica) August 15, 2018

En ese sentido, Clinton habría arrebatado el celular a la estilista, por lo que había una orden de detención en su contra.