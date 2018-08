Tiene un doble estafador: el drama que afecta al "Compadre Moncho" por culpa de su clon trucho y delincuente

Hay dos leyendas urbanas en torno a su figura. Una dice que todos en Santiago lo hemos visto alguna vez, y en mi caso es verdad: lo he visto al menos en unas 15 ocasiones. Otra dice que es capaz de multiplicarse y estar en diferentes lugares a la vez.

Y esta última parece que es verdad, pero de una muy mala manera. Esto es lo que acontece con Adriano Castillo, más conocido como el popular "Compadre Moncho".

Este emblema nacional se dio cuenta que de verdad está en diferentes lugares a la vez, pero no él, sino que su clon delincuente que anda dando vueltas por la capital.

"Hay un delincuente que construyó una cédula de identidad con su retrato, pero está mi nombre y mi rut. Con esa cédula se presentó con un delincuente más joven en una notaria de Conchalí y sacaron un poder que supuestamente le doy yo a un tal ‘Toledo’ para cobrar un valevista extendido por el banco Santander", relató el actor a La Cuarta.

"Con ese poder notarial fueron al banco en Chicureo a cobrar un reembolso de un seguro, y el banco aceptó el poder notarial, porque consultó a la notaria y ellos dijeron que era auténtico. Los tipos cobraron el valevista por 2.600.000", agregó el amigo del "Pelao" Venegas, indicando que ya presentó la denuncia correspondiente por este hecho.

Este hecho tiene en alerta a Castillo. "Lo que más me ha preocupado es que anda circulando un tipo con mi nombre y rut, no sé cómo pueden falsificar uno, no se me puede ocurrir y cómo la notaria puede aceptar un carnet que por muy bien hecho que esté, me merece duda, todo esto es muy turbio", expresó.

"Pueden presentarse con mi carnet para solicitar crédito e ir estafando gente. Quiero que todos sepan que hay un Compadre Moncho trucho dando vuelta con mi nombre y rut", resaltó.

Finalmente, le envió un mensaje a la gente: "El verdadero clon del Compadre Moncho a lo más te puede bolsear un sandwich con un café, pero de ahí a una estafa, no. Agradecería que la gente sepa esto, hay que tener cuidado cuando alguien se presente con un carnet trucho".