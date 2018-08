"Lo extraño mucho, era mi compañero": joven lleva días silbando para encontrar a su perro desaparecido

"A Jimmy lo entrené con un silbido con el que se ponía atento y volvía conmigo", explica Leo Yañez quien desde hace 20 días recorre las calles de la localidad de Cipolleti en Argentina en busca de Jimmy su perro y mejor amigo, que desapareció desde el patio de su casa.

La incansable búsqueda del joven no ha dejado a nadie indiferente y en las redes sociales se reiteran cadenas de ayuda para dar con el paradero del animal de color café.

"Son dos tipos de silbido, uno con el dedo y otro sin el dedo -explica el joven- El que es sin el dedo era el que usaba cuando íbamos caminando y él estaba cerca, mientras que el silbido con el dedo era el que usaba cuando estaba lejos. Apenas lo hacía, me miraba y venía corriendo rapidísimo. Ahora salgo a silbar todos los días, pero no responde", dice.

Yañez sale todos los días a pie, en auto o bicicleta a recorrer la ciudad haciendo el particular sonido para ver si su amigo responde.

Leo Yañez"JIMMY"Abrazarte con el alma , porque élla llega donde mi brazos no pueden estar ,,,"CIPOLLETTI URGENTE SE BUSCA"Leo Yañez299-4524315 Posted by Gustavo Andrés Balda on Sunday, August 12, 2018

Recompensa

El joven está tan desesperado por encontrar a su labrador de 2 años y pelaje color café que incluso ofreció una recompensa de 2 mil pesos argentinos para quien lo ayude a encontrarlo.

"Estoy frustrado, he dado vueltas por todos lados y no aparece. Ayer estuve pegando carteles y ahora llegue a esta instancia porque no puede ser que no aparezca".

"Lo extraño mucho, era mi compañero y si yo me siento así de mal, me imagino que él también. Tengo miedo de que lo estén maltratando, el chabón tenía su comida, dormía calentito, vivía una vida copada", expresó el joven reiterando su solicitud de ayuda para dar con el paradero de su amigo.