Impactante estudio: científicos revelan cómo descubrir si tu pareja te engaña y cuáles son las mayores razones para que esto ocurra

Científicos de la Universidad de Queensland desarrollaron un estudio para dilucidar el por qué en algunas relaciones una de las dos personas comete una infidelidad, descubriendo algunos factores que llevan a que ocurra este tipo de situaciones.

Según el estudio publicado en la British Journal of Psychology, cada relación amorosa es única por lo que no existe un factor en común para determinar si habrá o no un engaño. Eso sí, hay algunos puntos que pueden dar la alerta y que harían que pongas ojo a tu pololo o polola.

En ese sentido, las personas que son impulsivas son más proclives a cometer infidelidades, ya que no se detienen a pensar las consecuencias de sus actos, sino que simplemente actúan basándose en sus pensamientos o sentimientos inmediatos.

Además, mientras más relaciones sexuales ha tenido uno de los dos novios, con diferentes hombres o mujeres a lo largo de su vida, también puede ser un indicador que a futuro podría cometer algún engaño de tipo amoroso.

Al respecto, la investigación asegura que el tener una "intimidad sexual con un mayor número de parejas" lleva a que el individuo tenga "mayores habilidades" en temáticas amorosas, por lo cual es más factible que bese o tenga relaciones con otra persona.

El estudio afirma además que en el caso de un engaño, los hombres son más propensos a tener sexo con una amante que en el caso de las mujeres infieles. En tanto, ambos tienen la misma probabilidad de ser infiel dando besos a otras personas.

Los científicos indicaron de igual manera que los sentimientos de desapego de una pareja y la baja satisfacción de la relación son los dos aspectos más reiterativos que explican una infidelidad.

Cabe mencionar que el estudio se realizó tras efectuarse una encuesta a 123 personas heterosexuales de entre 17 y 25 años, los cuales todos tenían pareja.