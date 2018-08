La peor caña: se quedó dormido y encerrado en el baño de un bar, no recordaba donde estaba y tuvo que llamar a la policía para que lo “rescataran”

Un dolor de cabeza “mortal”, una caña terrible y lo que menos quieres es abrir los ojos. Cuando lo haces, no estás en tu habitación, todo te parece extraño y te preguntas dónde estás. ¿Cuántas veces te pasó?

Bueno, eso es lo que vivió un hombre en España, claro que su caso terminó haciéndose público luego de que tuviera que llamar a la fuerza pública para que lo rescatara de su raro encierro.

Según la policía de Pamplona, el sujeto, el cual no fue identificado, se despertó a las 11 de la mañana del domingo en un baño “que no es el suyo” y decidió llamar a los uniformados porque “está encerrado no sabe dónde”.

El joven había estado de farra la noche anterior y estaba tan mal que ni siquiera se acordaba el nombre del bar al que había ido y del lugar en que estaba.

Ante el “desesperado” pedido de ayuda del sujeto, los agentes pudieron localizarlo por medio del GPS y recién a las 15.30 horas lograron “liberarlo” para que pudiera regresar a su casa.

“Hay que beber con moderación”, fue el consejo de la policía de Pamplona.