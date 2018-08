"Nadie merece algo así": niño autista de 6 años recibió brutal golpiza por defender a su amigo del bullying

Un brazo roto, golpes y heridas en su cara y una concusión fueron algunas de las lesiones que sufrió Carter English, un niño de 6 años de Washington en Estados Unidos, luego que decidiera valientemente defender a su mejor amigo del bullying.

El niño, que está dentro del rango autista, saltó sobre los niños que atacaban a su amigo sin pensarlo.

“Estaban molestándolo y golpeándolo. Les dije que pararan y luego me golpearon a mí”, dijo el niño a los medios locales.

La madre de Carter dijo estar horrorizada por el ataque propinado por niños del mismo conjunto habitacional en el que viven.

Campaña de ayuda

El niño fue trasladado al centro asistencial donde debió ser sometido a cirugía por los golpes que sufrió en su ojo, reproduce el diario inglés Daily Mail.

La policía se encuentra investigando el caso mientras que en el sitio GoFoundMe hay una campaña para ayudar a la familia monetariamente para que puedan pagar los tratamientos a los que deberá ser sometido Carter para que pueda recuperarse de la golpiza.

“Solo espero que otras personas conozcan lo que sucedió porque esto no es aceptable. El bullying no está bien y no hay ninguna razón para abusar así de para persona”, dijo su madre.